Столичных родителей просят соблюдать дистанцию и масочный режим на территории школ

17:10
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичных родителей просят соблюдать санитарные правила на территории школ. Об этом сообщается на сайте администрации школы № 2101.
"Сейчас у нас в школе проходит выдача учебников перед новым учебным годом. В этом году в связи с коронавирусом необходимо помнить про меры безопасности: соблюдать социальную дистанцию, использовать на территории школы маски. Многие только вернулись из отпусков или, как часто бывает, оставили все на последний день, поэтому сегодня днем перед входом в здание возникло скопление людей", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что все работники системы образования сдали тестирование на коронавирус. Сообщалось, что у 13,3% тех, кто прошел исследования, обнаружили антитела. Всего тестирование прошли 180 тысяч человек.
Минздрав дал рекомендации родителям школьников перед 1 сентября. В частности, в ведомстве посоветовали рассказать детям об опасности коронавируса и о необходимости соблюдать предписанные санитарные правила.
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