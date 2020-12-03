Рособрнадзор запустил навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

11:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений запустили "Навигатор ГИА" для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Понимая все сложности учебного процесса в условиях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки к экзаменам. Материалы были оперативно обновлены с учетом результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года", – рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он подчеркнул, что опубликованные в навигаторе материалы будут полезны при работе в классе, а также во время дистанционной и самостоятельной подготовки. Отмечается, что "Навигатор ГИА" содержит в себе актуальную информацию о проведении в следующем году экзаменов, ссылки на полезные материалы и краткие видеоролики.
До этого Музаев отмечал, что число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех. Он подчеркивал, что два экзамена будут обязательными, а один – по выбору.
Ранее сообщалось, что отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом не обсуждается. Руководитель Рособрнадзора отмечал, что сроки и формат проведения экзамена объявят до конца этого года.
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