Рособрнадзор запустил навигатор для помощи в подготовке к ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор и Федеральный институт педагогических измерений запустили "Навигатор ГИА" для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Понимая все сложности учебного процесса в условиях пандемии, мы подготовили этот навигатор, чтобы облегчить выпускникам и их учителям поиск нужной информации для подготовки к экзаменам. Материалы были оперативно обновлены с учетом результатов экзаменационной кампании 2020 года и изменений в ЕГЭ и ОГЭ 2021 года", – рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он подчеркнул, что опубликованные в навигаторе материалы будут полезны при работе в классе, а также во время дистанционной и самостоятельной подготовки. Отмечается, что "Навигатор ГИА" содержит в себе актуальную информацию о проведении в следующем году экзаменов, ссылки на полезные материалы и краткие видеоролики.

До этого Музаев отмечал, что число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех. Он подчеркивал, что два экзамена будут обязательными, а один – по выбору.

Ранее сообщалось, что отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом не обсуждается. Руководитель Рособрнадзора отмечал, что сроки и формат проведения экзамена объявят до конца этого года.

