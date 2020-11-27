Сроки проведения ЕГЭ в 2021 году определят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сроки и формат проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) объявят до конца этого года, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции по результатам проведения мероприятий по оценке качества общего образования.

Он подчеркнул, что глава Роспотребнадзора Татьяна Голикова порекомендовала по данному вопросу проконсультироваться с ведомством.

"После этой работы, которую мы проведем, мы уже, наверное, не как в прошлом году будем всех томить и говорить, передвигается экзамен или нет, в каком формате пройдет. Мы до нового года окончательное решение, согласованное с правительством РФ, дадим", – отметил Музаев.

Ранее сообщалось, что отмена ЕГЭ в 2021 году на фоне ситуации с коронавирусом сегодня не обсуждается. Массовых вспышек COVID-19 на сегодняшний день в российских школах не наблюдается.

Также говорилось, что итоговое сочинение для 11-х классов пройдет 5 апреля 2021 года. Кроме того, учащиеся смогут написать работу в резервные дни, которые назначены на 21 апреля и 5 мая.

До этого специалисты Рособрнадзора сообщили, что сочинение будет перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Первоначально мероприятие должно было состояться 2 декабря.