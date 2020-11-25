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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Итоговое сочинение для 11-х классов пройдет 5 апреля 2021 года. Об этом говорится в приказе Минпросвещения и Рособрнадзора, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
"Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что учащиеся смогут написать работу в резервные дни, которые назначены на 21 апреля и 5 мая.
До этого специалисты Рособрнадзора сообщили, что сочинение будет перенесено из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Первоначально мероприятие должно было состояться 2 декабря.
Ранее сообщалось, что результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР) могут быть подведены к 16 декабря. Всероссийские проверочные работы, согласно действующему регламенту, не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Их проводят на региональном или школьном уровне.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что результаты ВПР не должны учитываться при выставлении итоговых оценок за четверть или триместр. Он также отмечал, что не рекомендуется на основе контрольной принимать решение о переводе детей в следующие классы.
Итоговое сочинение для 11-х классов перенесли до весны
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