Рособрнадзор не рассматривает вариант проведения ЕГЭ-2021 в онлайн-формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор не рассматривает вариант проведения ЕГЭ-2021 в дистанционном формате, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

Он отметил, что нынешние технологии не позволяют пойти на такой шаг. Музаев подчеркнул, что на данный момент не существует возможности организовать контроль при сдаче ЕГЭ в дистанционном формате.

Ранее в России предложили ввести стандарт проведения дистанционного урока. В предложенный вариант входит минимизация объема домашнего задания и официальный запрет на самостоятельное изучение дисциплины.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России не рассматривают вариант с переводом школ на дистанционное обучение. Он отметил, что традиционный формат важен для системы образования.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что организация качественного и безопасного учебного процесса является приоритетом для столичных властей. Она подчеркнула, что в настоящий момент школы Москвы готовы к переходу на дистанционное обучение гораздо лучше, чем весной.