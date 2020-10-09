Новые сервисы представили на платформе "Московской электронной школы"

09:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В "Московской электронной школе" (МЭШ) представили новые сервисы для педагогов и учащихся. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Обновление позволило учителям прикреплять к цифровым домашним заданиям тесты виртуального тренажера "Яндекс.Репетитор". Этот проект содержит в себе тренировочные упражнения типового вида и необходимую справочную информацию.
Выполненные задания будут находиться в разделе "Журнал". Педагогам будет доступен максимум информации: в каких местах ребенок ошибся, сколько времени потратил на выполнение и выполнил ли вообще.
Что касается учеников, то в их распоряжении теперь есть голосовой помощник "Алиса". С помощью него можно узнать о расписании уроков, оценках и задании на дом.
Сервис будет необходимо "привязать" к электронному дневнику. Для этого необходимо запустить любое приложение с голосовым ассистентом, а затем произнести: "Запусти навык "Дневник МЭШ". В ответ на это "Алиса" озвучит код авторизации для входа, который потребуется ввести в настройках.
"Мы постоянно привлекаем разработчиков образовательных сервисов для пополнения виртуальной библиотеки МЭШ. В каталоге можно найти познавательные материалы "Учи.ру", Skyeng, "Российского учебника" и других платформ", – рассказали в пресс-службе департамента образования Москвы.
Ранее в октябре сообщалось, что библиотека "Московской электронной школы" пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Возможности сервиса позволяют, например, ставить опыты по геометрической и волновой оптике.
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