Новые сервисы представили на платформе "Московской электронной школы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В "Московской электронной школе" (МЭШ) представили новые сервисы для педагогов и учащихся. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Обновление позволило учителям прикреплять к цифровым домашним заданиям тесты виртуального тренажера "Яндекс.Репетитор". Этот проект содержит в себе тренировочные упражнения типового вида и необходимую справочную информацию.

Выполненные задания будут находиться в разделе "Журнал". Педагогам будет доступен максимум информации: в каких местах ребенок ошибся, сколько времени потратил на выполнение и выполнил ли вообще.

Что касается учеников, то в их распоряжении теперь есть голосовой помощник "Алиса". С помощью него можно узнать о расписании уроков, оценках и задании на дом.

Сервис будет необходимо "привязать" к электронному дневнику. Для этого необходимо запустить любое приложение с голосовым ассистентом, а затем произнести: "Запусти навык "Дневник МЭШ". В ответ на это "Алиса" озвучит код авторизации для входа, который потребуется ввести в настройках.

"Мы постоянно привлекаем разработчиков образовательных сервисов для пополнения виртуальной библиотеки МЭШ. В каталоге можно найти познавательные материалы "Учи.ру", Skyeng, "Российского учебника" и других платформ", – рассказали в пресс-службе департамента образования Москвы.

Ранее в октябре сообщалось, что библиотека "Московской электронной школы" пополнилась двумя виртуальными физическими лабораториями, посвященными оптике и механике. Возможности сервиса позволяют, например, ставить опыты по геометрической и волновой оптике.

