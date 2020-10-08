Онлайн-курс по астрономии появился в библиотеке МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-курс, посвященный астрономии, стартовал на платформе "Московская электронная школа" в рамках Всемирной недели космоса. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

На данный момент пользователям доступны такие занятия, как "Планета Земля, или Наш космический дом", "Измерение расстояний в космосе, или Космическая лестница расстояний", а также еще две программы. Кроме того, на сайте размещен видеоролик с рассказом директора Минералогического музея имени Ферсмана Павла Плечова об образовании планеты.

"Мы сделали курс простым, понятным, но при этом увлекательным. Ролики содержат интерактивные элементы, с помощью которых удобно объяснять устройство Вселенной", – рассказал руководитель проектов по созданию электронных курсов "Окружающий мир" и "Астрономия" Степан Санников.

Программа была разработана при участии методистов Центра педагогического мастерства и специалистов Государственного астрономического института имени Штернберга, Института космических исследований РАН и специальной астрофизической обсерватории РАН.

По словам Санникова, пользоваться новыми образовательными программами могут учителя непосредственно на уроках. Кроме того, они адаптированы для самостоятельного изучения тем.

Накануне сообщалось, что в веб-дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ) начали размещать подробные учебные планы на год по классам. Родители и ученики могут ознакомиться даже с планами каждого конкретного урока.

