В "Московской электронной школе" разместили учебную программу на год

16:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В веб-дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ) начали размещать подробные учебные планы на год по классам. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В разделе "Учеба" появился блок "Программа". В него внесена информация о предметах, которые будет изучать школьник, а также необходимое для освоения количество часов. Более того, в учебном плане можно будет ознакомиться с заявленным содержанием каждого урока.
Кроме того, в МЭШ переработали интерфейс электронного дневника. В новой версии пользователю доступны разделы "Дневник", "Учеба", "События", "Библиотека" и "Архив". Помимо этого, педагоги теперь могут создавать общие чаты, доступ к которым организован через "Центр уведомлений".
Еще одна вкладка, "Посещаемость", дает родителям представление о присутствии ребенка на занятиях. Информацию можно получить как о конкретном дне, так и в определенный выбранный период.
Дети, пропустившие уроки, могут получить необходимую учебную информацию напрямую из электронного дневника. Эта функция реализована как в десктопной, так и в мобильной версиях приложения.
В День учителя Сергей Собянин рассказал, что каждый день электронным дневником пользуются порядка 800 тысяч учащихся. В разгар пандемии сервис стал значительно более востребованным – к нему обращались в 2,5 раза чаще.
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