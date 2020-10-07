В "Московской электронной школе" разместили учебную программу на год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В веб-дневнике "Московской электронной школы" (МЭШ) начали размещать подробные учебные планы на год по классам. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В разделе "Учеба" появился блок "Программа". В него внесена информация о предметах, которые будет изучать школьник, а также необходимое для освоения количество часов. Более того, в учебном плане можно будет ознакомиться с заявленным содержанием каждого урока.

Кроме того, в МЭШ переработали интерфейс электронного дневника. В новой версии пользователю доступны разделы "Дневник", "Учеба", "События", "Библиотека" и "Архив". Помимо этого, педагоги теперь могут создавать общие чаты, доступ к которым организован через "Центр уведомлений".

Еще одна вкладка, "Посещаемость", дает родителям представление о присутствии ребенка на занятиях. Информацию можно получить как о конкретном дне, так и в определенный выбранный период.

Дети, пропустившие уроки, могут получить необходимую учебную информацию напрямую из электронного дневника. Эта функция реализована как в десктопной, так и в мобильной версиях приложения.

В День учителя Сергей Собянин рассказал, что каждый день электронным дневником пользуются порядка 800 тысяч учащихся. В разгар пандемии сервис стал значительно более востребованным – к нему обращались в 2,5 раза чаще.

