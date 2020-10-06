Московские учителя получили 3 тыс грантов за развитие МЭШ

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Московские учителя получили 3 тысячи грантов за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа" (МЭШ). Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, трехтысячный грант получила учитель математики школы № 1500 Ольга Шишацкая. Она создала сценарии уроков по геометрии "Треугольники" для 7 класса, которым учителя воспользовались более 2,5 тысячи раз.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что МЭШ является одним из ключевых проектов системы столичного образования.



"Огромный вклад в его развитие вносят наши педагоги: они сегодня входят в число лучших в мире по уровню компьютерной грамотности (по результатам международного исследования ICILS) и активно участвуют в разработке электронных ресурсов. Мы со своей стороны поощряем их работу", – приводятся в материале слова Раковой.

По ее словам, на сегодняшний день более 1,5 тысячи педагогов получили 3 тысячи грантов за развитие МЭШ и разработку авторских обучающих материалов.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в разгар пандемии коронавируса к сервису "Московской электронной школы" стали обращаться в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым учебным годом. Мэр рассказал, что каждый день электронным дневником пользовались более 800 тысяч учащихся. По его словам, педагоги создали свыше 5 000 сценариев занятий и пособий.

Ранее были названы самые популярные сценарии уроков "Московской электронной школы". В их число вошли разработки занятий по математике, английскому языку и физической культуре.

Всего в библиотеке МЭШ собрано более миллиона цифровых учебных материалов. Гранты от правительства Москвы получают авторы наиболее востребованных учебных пособий.

