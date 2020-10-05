Собянин отметил качественное развитие функционала и контента МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В разгар пандемии коронавируса к сервису "Московской электронной школы" стали обращаться в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым учебным годом, рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин сообщил, что каждый день электронным дневником пользовались более 800 тысяч учащихся. По словам мэра, педагоги создали свыше 5 000 сценариев занятий и пособий.

"Весной мы поставили задачу ускорить модернизацию платформы, и эта задача была успешно решена. Мы запустили несколько новых сервисов, – поделился Собянин. – С апреля пользователям доступны цифровые домашние задания. Учителя получили обновленный конструктор уроков и электронных пособий".

Также мэр подчеркнул, что в тестовом режиме начал работу сервис видеоконференций.

"Будем и дальше совершенствовать МЭШ, причем вместе с педагогами, родителями, учеными и экспертами, включая ректоров ведущих вузов", – добавил Собянин.

Ранее мэр поздравил педагогов столицы с Днем учителя. Собянин отметил, что, несмотря на пандемию, качество образования в Москве не снизилось.