Собянин отметил качественное развитие функционала и контента МЭШ

05 октября, 18:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В разгар пандемии коронавируса к сервису "Московской электронной школы" стали обращаться в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым учебным годом, рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Собянин сообщил, что каждый день электронным дневником пользовались более 800 тысяч учащихся. По словам мэра, педагоги создали свыше 5 000 сценариев занятий и пособий.
"Весной мы поставили задачу ускорить модернизацию платформы, и эта задача была успешно решена. Мы запустили несколько новых сервисов, – поделился Собянин. – С апреля пользователям доступны цифровые домашние задания. Учителя получили обновленный конструктор уроков и электронных пособий".
Также мэр подчеркнул, что в тестовом режиме начал работу сервис видеоконференций.
"Будем и дальше совершенствовать МЭШ, причем вместе с педагогами, родителями, учеными и экспертами, включая ректоров ведущих вузов", – добавил Собянин.
Ранее мэр поздравил педагогов столицы с Днем учителя. Собянин отметил, что, несмотря на пандемию, качество образования в Москве не снизилось.
Собянин поздравил московских педагогов с Днем учителя
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