Ракова рассказала о новом функционале "Московской электронной школы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Московская электронная школа" (МЭШ) стала удобнее для москвичей, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в новом учебном году для учащихся и их родителей создали обновления. К примеру, появился комплексный учебный план на весь год с расписанием занятий, описанием тем и материалов ко всем урокам. Сегодня МЭШ насчитывает более миллиона единиц контента.

"Конечно же, он должен приносить пользу каждому участнику образовательного процесса – ученику, его родителю и учителю. Нововведения в МЭШ, которые мы внедряем с начала учебного года, как раз позволяют использовать огромный массив материалов по максимуму. Теперь у родителей и учащихся появилась возможность в любое время видеть подробную информацию по учебному плану на год вперед – не только предметы, которые предстоит изучить в течение года, но и темы и содержание каждого урока, включая материалы к занятиям", – рассказала Ракова.

Она отметила, что новый функционал доступен в мобильном приложении "Дневник МЭШ" и в обновленной веб-версии дневника. Если ученика не было на занятии, он сможет получить недостающую информацию в дневнике.

Веб-версия "Электронного дневника" обновилась, он стал более структурированным, удобным и привлекательным с точки зрения дизайна. Кроме того, улучшилась его производительность и быстродействие.

Помимо прочего, дневник МЭШ теперь доступен в формате голосового общения благодаря интеграции мобильного приложения с голосовым помощником "Алиса" от компании "Яндекс".

Ракова пояснила, что сегодня "Алиса" может рассказать о расписании, об оценках и о домашнем задании. Если обучение проходит в дистанционном режиме, родителям и школьникам не придется искать в чатах или в электронной почте ссылки на сторонние ресурсы для проведения онлайн-уроков.

Для планирования и организации уроков педагоги используют платформу Microsoft Teams, встроенную прямо в интерфейс МЭШ. Доступ к кнопке перехода на урок находится в электронном дневнике в расписании.

"Выполнить вход в виртуальный класс можно за пять минут до начала занятия. Это программное обеспечение имеет понятный для всех интерфейс, а главное – безопасно в использовании – все данные хранятся на территории нашей страны, и во время урока вход незарегистрированных пользователей невозможен", – добавила заммэра.

Что касается мобильной версии электронного дневника, там обновился раздел "Задания". Школьники теперь смогут с телефона или планшета прикрепить файлы и фотографии к домашнему заданию.

Также через гаджет теперь можно просматривать результаты выполненных тестов и делиться домашним заданием удобным способом. Родители же через мобильное устройство смогут контролировать питание ребенка в школьной столовой и управлять покупками в буфете.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что в разгар пандемии коронавируса к сервису "Московской электронной школы" стали обращаться в 2,5 раза чаще по сравнению с прошлым учебным годом. Мэр рассказал, что каждый день электронным дневником пользовались более 800 тысяч учащихся. По его словам, педагоги создали свыше 5 000 сценариев занятий и пособий.