Московские педагоги станут участниками онлайн-интенсива "Я учитель"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Педагоги Москвы смогут проверить свои профессиональные навыки во время осенних каникул, приняв участие в бесплатном интенсиве "Я учитель", сообщается на портале мэра и правительства столицы. Ожидается, что участниками всероссийского образовательного проекта станут около 200 тысяч педагогов со всей страны.

Учителя смогут определить, как хорошо они умеют развивать у школьников функциональную грамотность, а также оценят свои способности в ИТ-компетенции. Педагогам будут предоставлены рекомендации по развитию профессиональных навыков, в которые будут включены вебинары, статьи, курсы и методические материалы. Кроме того, по результатам интенсива на протяжении осени можно будет проходить бесплатные онлайн-курсы.

Более подробную информацию об участии в проекте можно узнать на сайте.

Ранее московские учителя получили 3 тысячи грантов за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа". Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что МЭШ является одним из ключевых проектов системы столичного образования.