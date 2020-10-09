Московские педагоги станут участниками онлайн-интенсива "Я учитель"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Педагоги Москвы смогут проверить свои профессиональные навыки во время осенних каникул, приняв участие в бесплатном интенсиве "Я учитель", сообщается на портале мэра и правительства столицы. Ожидается, что участниками всероссийского образовательного проекта станут около 200 тысяч педагогов со всей страны.
Учителя смогут определить, как хорошо они умеют развивать у школьников функциональную грамотность, а также оценят свои способности в ИТ-компетенции. Педагогам будут предоставлены рекомендации по развитию профессиональных навыков, в которые будут включены вебинары, статьи, курсы и методические материалы. Кроме того, по результатам интенсива на протяжении осени можно будет проходить бесплатные онлайн-курсы.
Более подробную информацию об участии в проекте можно узнать на сайте.
Ранее московские учителя получили 3 тысячи грантов за вклад в развитие проекта "Московская электронная школа". Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что МЭШ является одним из ключевых проектов системы столичного образования.
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