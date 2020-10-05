Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин призвал не снимать педагогические надбавки, полагающиеся учителям. Об этом сообщили РИА Новости.
Во время встречи с преподавателями и учащимися педагогических вузов Путин напомнил о том, что в этом году введена дополнительная выплата за педагогическую деятельность в размере пяти тысяч рублей. Президент подчеркнул, что считает данную меру абсолютно правильной и обоснованной, а также призвал коллег-губернаторов не снимать надбавки учителям.
"Еще раз хочу сказать своим коллегам-губернаторам ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих регионах региональные надбавки за педагогическую работу, ни в коем случае", – сказал Путин.
Ранее Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. Президент отметил, что воспоминания об учителях навсегда останутся в сердце каждого.
Всемирный день учителя отмечают 5 октября
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