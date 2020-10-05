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Владимир Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя, сообщает "Вечерняя Москва".

Как подчеркнул президент в поздравительной телеграмме, добрые воспоминания об учителях навсегда останутся в сердце каждого человека.

Путин отметил, что миллионы людей отмечают профессиональный праздник педагогов, испытывая чувство глубокой признательности и благодарности к своим наставникам.

Также российский лидер обратился к студентам педагогических вузов. Он призвал их помнить, что от них зависит, каким вырастет новое поколение граждан России.

Ранее Сергей Собянин поздравил учителей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Мэр поблагодарил педагогов за труд обучения и воспитания детей, а также за умение решать сложные задачи.

День учителя учредили указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Сначала праздник отмечали в первое воскресенье октября, но в 1994 году ЮНЕСКО провозгласила Всемирным днем учителей 5 октября.

В честь праздника Минпросвещения запускает онлайн-марафон. В официальной группе в соцсети "ВКонтакте" весь день будут поздравлять учителей песнями и теплыми словами. Все желающие смогут попробовать себя в викторине или послушать интересные истории о преподавателях. Начало трансляции в 10:30.