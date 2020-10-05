Путин назвал "несерьезными" разговоры о полном переходе на дистанционку в школах

05 октября, 16:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин назвал "несерьезными" разговоры о полном переходе на дистанционное обучение в школах.
"Вновь повторю, разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными", – сказал российский лидер на встрече с учителями и студентами педвузов в режиме видеосвязи.
Глава государства пояснил, что, "как бы ни развивались технологии, именно совместная работа, творчество, прямое непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования".
Также президент отметил опыт, который был получен в период пандемии в сфере образования.
"Нам вместе предстоит сделать значительный шаг в развитии российской школы, используя полученный [в период пандемии] опыт и новые компетенции. Они уже зарождались и раньше, но в период эпидемии все заработало по-другому", – сказал президент.
Ранее в Минпросвещения рассказали, что решений о переводе школ в РФ на дистанционное обучение не принималось. Там заявили, что информация о массовом переводе столичных школ на дистанционный формат не соответствует действительности.
5 октября в московских школах начались двухнедельные каникулы. Не будут работать кружки и секции. Власти города обратились к родителям учеников с просьбой по возможности оставлять детей дома. Теперь учащиеся должны вернуться за парты только 19 октября.
Московские школьники уходят на двухнедельные каникулы с 5 октября
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