15:07
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех. Соответствующую инициативу выдвинул Рособрнадзор, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.
"Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех", – заявил глава Рособрнадзора.
Он подчеркнул, что два экзамена будут обязательными, а один – по выбору. Глава Рособрнадзора отметил, что консультации по этим вопросам проводятся совместно с Минпросвещения. Кроме того, инициатива обсуждалась на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил Музаев.
"Татьяна Алексеевна [Голикова] дала этот вопрос на проработку, и совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются", – заключил Музаев.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что ОГЭ для девятиклассников планируется провести в ранее установленные сроки. Отмечается, что экзамен должен состояться 10 февраля 2021 года. В качестве дополнительных сроков установлены 10 и 17 марта.
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