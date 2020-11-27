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Москва 24

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Общество

15:07

Число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех

образование общество

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Число сдаваемых предметов на ОГЭ могут сократить до трех. Соответствующую инициативу выдвинул Рособрнадзор, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

"Пока наше консолидированное решение по экзаменам в 9-х классах следующее: не отменять экзамены, но уменьшить их количество до трех", – заявил глава Рособрнадзора.

Он подчеркнул, что два экзамена будут обязательными, а один – по выбору. Глава Рособрнадзора отметил, что консультации по этим вопросам проводятся совместно с Минпросвещения. Кроме того, инициатива обсуждалась на заседании Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, сообщил Музаев.

"Татьяна Алексеевна [Голикова] дала этот вопрос на проработку, и совместно с Роспотребнадзором решения дорабатываются", – заключил Музаев.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что ОГЭ для девятиклассников планируется провести в ранее установленные сроки. Отмечается, что экзамен должен состояться 10 февраля 2021 года. В качестве дополнительных сроков установлены 10 и 17 марта.

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