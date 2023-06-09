Арнольд Шварценеггер признался, что его отец состоял в нацистской партии

Фото: телеграм-канал Arnold Schwarzenegger

Актер Арнольд Шварценеггер заявил, что его отец состоял в нацисткой партии и принимал участие в Сталинградской битве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документальный фильм "Арнольд".

"Он провел три дня под обломками зданий и щебня, и вдобавок ко всему они проиграли войну. Они пошли домой такими подавленными. Австрия была страной сломленных людей", – рассказал Шварценеггер.

Как уточнил актер, его отец Густав Шварценеггер состоял в нацистской партии и получил ранение в Сталинградской битве. После войны отец стал жестоко относиться к Арнольду и его брату.

По словам Арнольда, это привело к тому, что его брат начал пить. Позже он погиб в автокатастрофе в состоянии алкогольного опьянения.

Актер отметил, что их воспитание "было полезным для кого-то вроде меня, кто был очень сильным и решительным внутри". При этом он назвал погибшего брата "более хрупким".

Ранее Netflix назначил Арнольда Шварценеггера директором по экшен-фильмам. Он будет оценивать взрывы, прыжки и реквизит. По словам актера, никто не любит фильмы такого формата больше, чем он.

Документальный сериал про Арнольда Шварценеггера вскоре выйдет на экраны