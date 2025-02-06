TMZ: 44-летняя Жизель Бюндхен в третий раз стала матерью

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44-летняя супермодель Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. Об этом сообщает TMZ.

При этом журналисты пока не озвучивают дату появления на свет малыша, его пол и место рождения. Сама Бюндхен также не давала комментариев по этому поводу.

У супермодели уже есть 14-летний сын Бенджамин и 11-летняя дочь Вивиан от игрока в американский футбол Тома Брэди, с которым Бюндхен развелась в 2022 году после 13 лет брака. Модель рассказывала в интервью Vanity Fair, что приняла решение разойтись с мужем из-за того, что они стали отдаляться друг от друга.

"Мы встретились, когда мне было 26 лет, а ему – 29. Мы хотели семью, хотели чего-то совместного. Со временем мы понимаем, что хотели разного и просто должны сделать выбор", – призналась Бюндхен.

Она также заявляла, что совсем не была готова к такому исходу событий, так как представляла, что будет в отношениях со спортсменом до конца своей жизни. Однако спустя время у нее завязался роман с тренером сына по джиу-джитсу Хоакимом Валенте. Изначально модель просто посещала занятия, а затем попросила его проводить для нее индивидуальные тренировки.

Как утверждает издание Starhit, впервые пару заметили на совместной прогулке в ноябре 2022 года, однако сама пара на тот момент отрицала свои отношения. Журналисты спустя время заявили, что тренер и модель начали встречаться только летом 2023-го.

"Сначала они были просто хорошими друзьями. Бюндхен очень скрытна в этом вопросе и хотела сохранить все в тайне, пока они узнавали друг друга", – утверждал инсайдер в беседе с изданием.

В конце октября прошлого года портал People заявил, что Бюндхен забеременела от Валенте. Между тем таблоид In Touch Weekly предположил, что модель и тренер планируют организовать скромную свадьбу в Коста-Рике после рождения ребенка. На церемонию, по версии журналистов, они пригласят только близких из Бразилии.

Ранее российская певица Мари Краймбрери и блогер Дава (настоящее имя – Давид Манукян. – Прим. ред.) объявили, что впервые станут родителями. На кадрах, опубликованных блогером, артистка показала округлившийся живот. При этом пара на протяжении долгого времени скрывала свои отношения.

