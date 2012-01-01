Билл Гейтс вновь заявил, что его дети получат менее 1% от его состояния

Американский предприниматель Билл Гейтс подтвердил, что не планирует оставлять миллиардное наследство детям. Российский художник Никас Сафронов тоже засомневался в том, стоит ли переписывать элитную столичную недвижимость на сыновей. Кто еще из знаменитостей распорядился сбережениями не в пользу детей, расскажет Москва 24.

Билл Гейтс

Фото: AP Photo/Justin Tallis/Pool Photo via AP

Сооснователь Microsoft вновь заявил, что его дети унаследуют менее 1% от его состояния после его смерти. 31 марта миллиардер рассказал в одном из интернет-подкастов, что его дети получили "прекрасное воспитание и образование" и Билл хочет дать наследникам еще и шанс на самостоятельность: чтобы они могли иметь собственный доход и успех.

Гейтс отметил: чтобы дети не путали родительскую любовь с финансовой поддержкой, он никогда не скрывал от них свою позицию.





Билл Гейтс предприниматель, сооснователь компании Microsoft, филантроп Вам следует с самого начала объяснить свою философию: что вы будете относиться ко всем ним одинаково и что вы предоставите им невероятные возможности, но что наивысшее предназначение этих ресурсов – возвращаться к самым нуждающимся.

По данным Forbes, состояние соучредителя Microsoft оценивается в 101,2 миллиарда долларов, то есть дети Билла получат около 1 миллиарда долларов. В 2021 году Гейтс развелся с супругой Мелиндой Френч, с которой прожил в браке 27 лет. У пары трое совершеннолетних детей.

Никас Сафронов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На днях народный художник России в беседе с "Общественной службой новостей" заявил, что начал задумываться о лишении детей наследства. Никас отметил, что он – человек щедрый и финансово помогает всем многочисленным родственникам, в том числе и детям. Однако Сафронов опасается, что они могут оставить его буквально без крыши над головой.





Никас Сафронов живописец, народный художник РФ Боюсь, что мои ненасытные детки могут отобрать это имущество. А там столько антиквариата и полотен, предметов старины, что средств хватит еще на несколько поколений Сафроновых.

Больше всего Сафронов переживает за трехэтажную квартиру в историческом районе Москвы, ведь художник хочет сделать из нее музей. Никас отметил, что продолжит финансово помогать родственникам, но не станет записывать элитное жилье на кого-либо из близкого окружения.

По данным СМИ, у Никаса один официальный сын и пятеро внебрачных.

Лолита

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 2020 году певица рассказала в одном из интервью, что вычеркнула из завещания единственную дочь Еву. Лолита заявила, что таким образом хочет уберечь наследницу от мошенников. Известно, что Милявская родила девочку в браке с Александром Цекало и ребенок появился на свет раньше срока с особенностями развития.

При этом, по данным СМИ, девушка смогла самостоятельно поступить на филологический факультет Варшавского университета и успешно окончить учебу. Однако знаменитая мать отмечала в интервью, что дочь все равно отличается от ровесников.





Лолита певица Она не очень социально активна. У нее нет моих "зубов" и вряд ли будут. Это свойство недоношенных детей – не все из них вырастают в Наполеонов. Она не будет отстаивать имущество мое. Мир настолько жесток, что я не очень хочу, чтобы ею воспользовались.

Артистка уточнила, что уже оформила наследство на других близких людей.

Стинг

Фото: AP Photo/Matt Licari/Invision/AP

Всемирно известный певец и многодетный отец давно озвучил шестерым наследникам и всему миру, что его дети не получат ни копейки.





Стинг певец, музыкант Перед смертью раздам все свои деньги! Им надо научиться быть кем-то еще – не только богатыми наследниками. Не желаю оставлять после себя никаких "пэрис хилтон".

Англичанин отметил, что уважает своих детей за то, что они очень скромны и почти никогда ничего не просят. Кроме того, певец заявлял, что почти сразу тратит заработанные деньги, поэтому наследникам оставлять, в сущности, нечего. Также Стинг жертвует крупные суммы на благотворительность.