Владимир Путин поздравил Светлану Дружинину с 90-летием

16 декабря народная артистка России Светлана Дружинина отмечает свое 90-летие. Несмотря на почтенный возраст, актриса и режиссер продолжает работать и посещать мероприятия. Подробности читайте в материале Москвы 24.

"Молодость души и щедрость таланта"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

16 декабря актрисе и режиссеру Светлане Дружининой исполнилось 90 лет. С круглой датой народную артистку России поздравил Владимир Путин. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля.

"Вы по праву принадлежите к плеяде выдающихся мастеров и созидателей, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь. Страницы вашей биографии отмечены яркими актерскими и режиссерскими работами, ставшими подлинной классикой отечественного киноискусства. А главное – через годы вам удалось пронести молодость души и щедрость таланта, удивительное обаяние и доброжелательность", – сказано в телеграмме.

Также актрису и режиссера с юбилеем поздравил Сергей Собянин.

"Выдающийся режиссер, Вы вписали много ярких страниц в летопись отечественного кинематографа. Ваши замечательные фильмы покорили сердца миллионов зрителей, внесли большой вклад в популяризацию российской истории, подарили коллекцию музыкальных шедевров. С необыкновенным мастерством Вам удается создавать великолепные актерские ансамбли, открывать публике будущих звезд экрана", – сказано в телеграмме мэра Москвы.

Несмотря на возраст, Дружинина ведет активный образ жизни. За последние пять лет режиссер презентовала сразу два новых фильма – "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Помимо работы, Светлана Сергеевна принимает участие в публичных мероприятиях и телевизионных проектах. Знаменитость активно ведет соцсети, где делится с подписчиками хорошим настроением и особенностями образа жизни. Кроме того, Дружинина часто показывает фолловерам свои прогулки босиком по снегу.

Жизненное кредо знаменитости легло и в основу ее творчества, рассказала Светлана Сергеевна в одном из интервью.





Светлана Дружинина народная артистка РФ Оптимист – все равно – он побежденным не будет никогда! Только победит. И вот все гардемарины всегда побеждают, даже под шестьдесят лет.

Коллеги Дружининой поздравили режиссера с важной датой и отметили ее вклад в кинематограф и в раскрытие талантов.

"Поколения выросли на "Гардемаринах", поколения! После Светланы Сергеевны дорога открылась, и я по ней пошел. Так что вы моя мама в кинематографе, вы мне дали жизнь, дали дорогу", – рассказал Пятому каналу народный артист РФ Александр Домогаров.

"Светлана Сергеевна – она главнокомандующий вообще, а мы солдаты. Ее любимое выражение, фраза – живите долго и счастливо", – добавил народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Принцесса цирка

Фото: кадр из фильма "Девчата"; режиссер – Юрий Чулюкин; производство – "Мосфильм"

В 11 лет Дружинина поступила в цирковое училище, но вскоре перевелась в хореографическое, которое впоследствии окончила. Однако балетная карьера не сложилась из-за серьезной травмы руки.

В кино дебютировала в 1956 году в ленте режиссера Самсона Самсонова "За витриной универмага". После съемок поступила на актерский факультет ВГИКа, затем окончила и режиссерский.

Во время учебы активно снималась в кино. На ее счету такие фильмы как "Дело было в Пенькове", "Девчата", "Какое оно, море?", "Любимая". После получения режиссерского образования Светлана Сергеевна полностью сконцентрировалась на закадровой работе. Ее первой полнометражной картиной стала социальная драма "Исполнение желаний" (1973).

Впоследствии Дружинина стала постановщиком таких успешных картин, как "Сватовство гусара" (1979) и "Принцесса цирка" (1982). Но настоящую славу и популярность ей принесли фильмы о гардемаринах, в которых Светлана Сергеевна выступила не только в качестве режиссера, но и сценариста. Первая часть называлась "Гардемарины, вперед!" и вышла в 1987 году. В главных ролях снялись Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Михаил Боярский и Владимир Шевельков.

За вклад в кинематограф Светлана Сергеевна была отмечена орденами Почета, Дружбы и "За заслуги в культуре и искусстве".

Дружинина на протяжении почти 70 лет замужем за оператором Анатолием Мукасеем, который работал вместе с ней почти над всеми проектами. У супругов родились двое сыновей, старший из которых погиб в возрасте 28 лет. У Дружининой и Мукасея четверо внуков.

