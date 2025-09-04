"Ростех": "Панцирь-МЕ" не имеет зарубежных аналогов

Фото: телеграм-канал "Ростех"

Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" не имеет зарубежных аналогов, заявили ТАСС в "Ростехе".

"Панцирь-МЕ" – единственная в мире система, башня которой совмещает артиллерийское и многорежимное ракетное оружие. За счет интегрированной радиолокационно-оптической системы управления, состоящей из трех радаров, комплекс практически не имеет слепой зоны и замечает в деталях объект атаки, пояснили в госкорпорации.

Уточняется, что у "Панциря-МЕ" есть полностью автоматический режим работы с возможностью корректировки при помощи оператора. Вооружение можно ставить на разные боевые корабли.

Как отметили в "Ростехе", оружие может уничтожать воздушные, морские и наземные цели, а также сбивать их на сверхмалой высоте. При этом можно вести огонь сразу по нескольким объектам.

За первые шесть месяцев 2025 года "Ростех" поставил в войска 65% особо востребованного оружия от годового плана. По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, оборонная промышленность еще не достигла предела и "переживать не стоит". Оружия будет сделано столько, сколько потребуется, заверил он.