"Ростех" поставил 65% оружия от годового плана за первое полугодие

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

"Ростех" за первое полугодие поставил в войска 65% особо востребованного оружия от годового плана, рассказал РИА Новости глава госкорпорации Сергей Чемезов.

По его словам, Запад "в шоке" от этих темпов. На вопрос о том, не достигла ли оборонная промышленность своего предела в производстве, Чемезов заверил, что "потолок у нашей оборонки" еще очень высокий и переживать не следует.

"Напомню, что с начала СВО производство отдельных видов продукции выросло в десятки раз. И продолжает увеличиваться в разы ежегодно", – подчеркнул глава корпорации.

Он также отметил, что оружия будет сделано столько, сколько потребуется.

Ранее Чемезов заявлял, что российский истребитель пятого поколения Су-57 во многом превосходит зарубежные аналоги. Он принимает участие в реальных боевых действиях, из-за чего иностранные партнеры проявляют к нему очень большой интерес.

