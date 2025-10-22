Главком сил НАТО заявил об осторожности России после "жесткой реакции" Альянса

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Россия начала проявлять осторожность после "жесткой реакции" НАТО на инциденты с беспилотниками в Европе, заявил командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) Альянса в Европе Алексус Гринкевич.

"Они признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли ее, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше", – цитирует его Reuters.

В это же время Гринкевич считает, что Россия продолжит использовать гибридные методы, чтобы бросить вызов границам НАТО. Но Североатлантический альянс готов к сдерживанию, добавил командующий ОВС.

Ранее Россия отрицала всякую причастность к инцидентам с дронами в Европе. При этом эксперты не сомневаются в причастности спецслужб НАТО к произошедшему, указывал директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, Великобритания настаивает на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Москвой.

