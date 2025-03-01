В Калужской области на Масленицу сожгли 26-метровый деревянный замок

Фото: Москва 24

В рамках празднования Масленицы в расположенном в Калужской области арт-парке "Никола-Ленивец" был сожжен 26-метровый деревянный замок. Об этом сообщает Москва 24.

Арт-объект, созданный художником Николаем Полисским, получил название "Мельница". Он состоял из 30 башен с вращающимися лопастями. Его в течение трех месяцев возводили 18 строителей. Они использовали горбыль, палеты, тонкомер и сено. Процесс сожжения деревянного замка длился полчаса.

Между тем сжигание чучела пройдет на Городской ферме ВДНХ 2 марта в 16:00. Также в этот день запланировано интерактивное представление, посвященное празднику. Кроме того, гостям обещают традиционные прогулки и показательные кормления животных. Обитателей фермы украсят лентами.