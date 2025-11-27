Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 10:37

Шоу-бизнес

Утверждено обвинительное заключение по делу блогера Ефремова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Никита Ефремов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего блогера Никиты Ефремова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Молодой человек обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. Установлено, что Ефремов, находясь на территории столичного региона, с августа 2021 года по февраль 2022 года оформил подписку и семь раз перевел деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ).

Уголовное дело блогера направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ефремова задержали в августе 2025 года, когда он прилетел из Турции в Россию, позже ему предъявили обвинение. Свою вину блогер частично признал.

В середине ноября следователи завершили расследование уголовного дела, в ходе которого они изъяли и проанализировали выписки со счета Ефремова, которые доказывают его вину.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика