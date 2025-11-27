Утверждено обвинительное заключение по делу блогера Ефремова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Никита Ефремов включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего блогера Никиты Ефремова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Молодой человек обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. Установлено, что Ефремов, находясь на территории столичного региона, с августа 2021 года по февраль 2022 года оформил подписку и семь раз перевел деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ).

Уголовное дело блогера направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

Ефремова задержали в августе 2025 года, когда он прилетел из Турции в Россию, позже ему предъявили обвинение. Свою вину блогер частично признал.

В середине ноября следователи завершили расследование уголовного дела, в ходе которого они изъяли и проанализировали выписки со счета Ефремова, которые доказывают его вину.