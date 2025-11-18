Завершено расследование дела против блогера Никиты Ефремова

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против блогера Никиты Ефремова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) по делу о финансировании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) (признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ). Об этом сообщила пресс-служба СК.

В ходе расследования дела был проведен значительный объем следственных действий. В том числе правоохранители изъяли и проанализировали выписки со счета блогера, которые доказывают его вину.

После сбора доказательственной базы уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу.

Ефремов был задержан в середине августа, когда прилетел из Турции в Россию. Блогера обвинили в финансировании экстремистской деятельности.

Выяснилось, что в период с сентября 2021 по февраль 2022 года Ефремов совершил шесть транзакций по тысяче рублей на зарубежные счета ФБК. Суд избрал блогеру меру пресечения в виде запрета определенных действий. Его обязали своевременно являться по вызовам следователя или суда, а также соблюдать определенные запреты.

Свою вину Ефремов частично признал. При этом в материалах дела указано, что после первого допроса блогер отказался добровольно отдавать следствию гаджеты и озвучивать их пароли.

