Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ за халатность

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Жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность с COVID-19, сообщает "Газета.ру".

Трое жителей Нью-Йорка считают, что ВОЗ несвоевременно объявила о пандемии коронавируса и не смогла проконтролировать реакцию Китая на вспышку вируса.

Истцы также обвиняют ВОЗ в неспособности предоставить рекомендации по лечению COVID-19 для стран мира. При этом организация обвиняется также в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна останавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп объявил, что ВОЗ не смогла предоставить всю необходимую информацию своевременно. Кроме того, организация скрыла некоторые сведения от мировой общественности.

По мнению главы США, организация также не обратила внимание на "заслуживающие доверия сведения из Уханя", которые не совпадают с официальными данными от китайских властей. Он уточнил, что в случае своевременного реагирования удалось бы избежать вспышки вируса COVID-19. Однако ВОЗ бездействовала, заявил американский лидер.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.

