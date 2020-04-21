Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ за халатность

09:49
Фото: AP Photo/Mic Smith
Жители Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) за халатность с COVID-19, сообщает "Газета.ру".
Трое жителей Нью-Йорка считают, что ВОЗ несвоевременно объявила о пандемии коронавируса и не смогла проконтролировать реакцию Китая на вспышку вируса.
Истцы также обвиняют ВОЗ в неспособности предоставить рекомендации по лечению COVID-19 для стран мира. При этом организация обвиняется также в сговоре с правительством Китая с целью скрыть серьезность нового коронавируса.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна останавливает финансирование Всемирной организации здравоохранения. Трамп объявил, что ВОЗ не смогла предоставить всю необходимую информацию своевременно. Кроме того, организация скрыла некоторые сведения от мировой общественности.
По мнению главы США, организация также не обратила внимание на "заслуживающие доверия сведения из Уханя", которые не совпадают с официальными данными от китайских властей. Он уточнил, что в случае своевременного реагирования удалось бы избежать вспышки вируса COVID-19. Однако ВОЗ бездействовала, заявил американский лидер.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: