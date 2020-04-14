Политолог рассказал о целях США в связи с расследованием причин пандемии COVID-19

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Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал инициированное в США расследование причин распространения коронавируса. Американские политики убеждены, что в выходе ситуации из-под контроля виноваты Китай и Всемирная организация здравоохранения.
Манойло выделил несколько целей, которые преследуются американцами и ради которых была выдвинута идея организации расследования. В частности, он указал на то, что главным объектом политики США в этом отношении является Китай.
"Во-первых, официально обвинить Китай в происхождении коронавируса, в том, что это едва ли не "китайское изобретение", а во-вторых, обвинить Китай в недостаточности мер, предпринятых для того, чтобы эта инфекция не вышла за пределы КНР", – отметил Манойло в интервью радио Sputnik.
Он также подчеркнул, что в политической элите США существует убеждение о необходимости компенсировать экономические потери, вызванные пандемией COVID-19. И именно Китай предпочтительнее всего смотрится в качестве "виновника" запущенных процессов.
"Лучше всего, с точки зрения Вашингтона, на эту роль подходит именно Китай – просто потому, что там эта инфекция впервые проявила себя", – заявил Манойло.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп организует расследование, чтобы получить с Китая компенсацию, а также получить более благожелательную позицию КНР при подписании торгового соглашения между двумя странами.
"Я полагаю, Трамп обвинит Китай в пандемии коронавируса и во всех потерях, которые понес западный мир, призовет западные страны присоединиться к США в стремлении призвать Китай к ответственности. И будет использовать это обвинение в двух основных целях. Во-первых, для того чтобы получить с Китая контрибуцию. А вторая цель – использование данного инструмента давления для того, чтобы принудить Китай окончательно подписать все соглашения по торговой сделке, которая была прервана пандемией", – отметил Манойло.
12 апреля в США впервые в истории режим крупного бедствия объявили во всех штатах страны. Согласно последним данным ВОЗ, в США зафиксировали уже более 582 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 23 тысяч человек скончалось в результате попадания инфекции в организм. Более 44 тысяч пациентов вылечилось.
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