Моряк с авианосца "Теодор Рузвельт" умер от коронавирусной инфекции

Фото: ТАСС/Zuma/Petty Officer 3rd Class Brandon

Моряк с авианосца "Теодор Рузвельт" Военно-морских сил США скончался от осложнений, которые были вызваны COVID-19. Член команды был в отделении интенсивной терапии госпиталя на острове Гуам, сообщает News.ru.

Моряк в конце марта получил положительный результат теста на коронавирус. В скором времени его сняли с морского судна, отправив в изоляцию на морскую базу. На обследование были направлены четыре его сослуживца. Врачи оценивали их самочувствие два раза в день.

9 апреля военный был обнаружен в бессознательном состоянии. После чего его доставили в медицинское учреждение. Матрос скончался от связанных с COVID-19 осложнений 13 апреля.

В министерстве обороны США обратили внимание, что была организована доставка большого числа необходимых запасов и лекарств на борт "Теодора Рузвельта".

По последним данным, протестировано 92% членов команды. У 3 724 моряков авианосца исследование на заражение коронавирусом дало отрицательный результат.

Согласно сведениям ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 106 тысяч человек скончалось. В России зафиксировано 18 328 заболевших, вылечились 1 470 человек, скончались 148 человек.

Ранее сообщалось, что у 50 членов экипажа авианосца "Шарль де Голль" обнаружили коронавирус.

