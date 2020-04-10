У 50 членов экипажа авианосца "Шарль де Голль" обнаружили коронавирус

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Министерство вооруженных сил Франции подтвердило наличие коронавирусной инфекции у 50 человек на борту авианосца "Шарль де Голль". Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

"Проведенные тесты подтвердили 50 случаев заражения COVID-19 среди экипажа", – следует из заявления министерства.

Чтобы проверить данную информацию, 8 апреля на борт морского судна прибыли два врача-эпидемиолога, один специалист по биологической безопасности и врач, отвечавший за сбор анализов.

В общей сложности медики провели 66 тестов. При этом никто из зараженных не почувствовал ухудшения самочувствия.

11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.