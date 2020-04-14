США передали России штамм коронавируса для разработки вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Россию из США ввезли штамм нового коронавируса, декларацию на него выпустила Томская таможня, сообщает "Вечерняя Москва".

В таможне пояснили, что документ на штамм был подан удаленно 10 апреля. Вирусные частицы доставили во флаконе 23х0,6 миллиметра. Они находились в термоконтейнере с хладоэлементами для поддержания нужной температуры. Частицы вместе с контейнером весили 4,5 килограмма.

Специалисты отметили, что инспекторы выпустили товар меньше чем за час, учитывая первоочередность оформления вирусных частиц.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор намерен выпустить три вакцины от коронавируса. Глава ведомства Анна Попова пояснила, что база одной из вакцин уже используется, она безвредна.

18 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что считает колоссальным достижением то, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.

По состоянию на 13 апреля, в Москве обнаружили 1 355 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории РФ подтвердили 2 558 новых эпизодов инфицирования. Численность зараженных коронавирусом выросла до отметки в 18 328 человек. В мире зафиксировано уже больше 1,7 миллиона случаев заражения.

