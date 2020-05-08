Попытки переписать историю совершаются, чтобы заставить Россию оправдываться – Путин

Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что попытки переписать историю Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться.
Он привел в пример резолюцию, принятую сеймом Польши, согласно которой вина за начало Второй мировой войны в равной степени лежит на Германии и СССР. Кроме того, в документе советские войска, участвовавшие в освобождении Польши в 1944–1945 годах, оцениваются как "оккупационные силы".
"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться", – отметил Путин в фильме "Война за память" в эфире телеканала "Россия 1".
Глава российского государства подчеркнул, что существует множество документов, в которых отражается помощь Советского Союза Польше, нацеленная на восстановление страны.
Кроме того, Путин затронул тему блокады Ленинграда, подчеркнув, что Адольф Гитлер стремился стереть город с лица земли. Он отметил героизм людей, защищавших Ленинград, и заявил, что россияне должны быть вечно благодарны участникам Великой Отечественной войны.
"Почему так яростно защищали? А потому что хотели сохраниться. Выжить. Хотели, чтобы наша страна имела будущее, чтобы росли дети, чтобы она развивалась. Что же мы, сдали бы Петербург? Что бы от него осталось?" – сказал Путин.
Ранее Путин объяснил причины попыток провести ревизию истории, которая осуществляется в некоторых странах. Он отметил, что это не имеет никакого отношения к истории и нацелена на решение внутриполитических задач.
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