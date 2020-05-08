Только Германия ответственна за начало Второй мировой войны – МИД ФРГ

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас и немецкий историк Андреас Виршинг опубликовали статью в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. Работа представлена на портале издания Der Spiegel.

Авторы отметили, что в свете происходивших событий в истории Германии необходимо высказать свою четкую позицию по вопросу начала Второй мировой войны. В статье указывается, что лишь Германия является инициатором крупнейшего военного конфликта в истории человечества, которая 1 сентября 1939 года напала на Польшу.

"Постоянно предпринимаемая в последние месяцы попытка таким бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта – только одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну", – заявили Маас и Виршинг.

В работе также подчеркнули вину Германии за политику Холокоста и отметили, что попытки ревизионизма и обвинений других народов в развязывании Второй мировой войны несправедливы и могут привести к расколу Европы.

"Тот, кто пытается поставить точку под этой частью германской истории, тот не только глумится над жертвами, но и лишает германскую политику доверия", – заявили авторы.

Они указали на опасность ревизионизма в вопросах истории Второй мировой войны, "который заменяет рациональное мышление национальными мифами".

В то же время авторы отметили, что если в странах бывшего СССР в День Победы проходят военные парады и торжественные мероприятия, то в странах Прибалтики и других европейских государствах события Второй мировой войны воспринимаются неоднозначно. Причину они видят в том, что после освобождения от Германии они столкнулись "с началом новой формы несвободы".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не должна испытывать чувство вины за начало Второй мировой войны. Он отметил, что в ходе этого конфликта Советский Союз потерял 27 миллионов человек. Путин подчеркнул, что нет оправдания тем, кто пытается переписать историю.