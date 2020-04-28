Законопроект о запрете приравнивания СССР к нацистской Германии планируют внести в Госдуму

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Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила о подготовке законопроекта, согласно которому будет запрещено приравнивание СССР к нацистской Германии. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я считаю, что в закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне надо ввести норму примерно следующего содержания, а именно запрет публичных высказываний, в которых содержатся приравнивание целей, решений, действий советского командования к целям, решениям и действиям руководства командования и военнослужащих нацистской Германии и стран "оси" в период Второй мировой войны", – заявила депутат.

По словам Ямпольской, документ будет подготовлен при участии военных историков и экспертов. Она объяснила, что формулировка должна "оставить пространство" для исторической дискуссии, но пресечь беспочвенные обвинения в адрес граждан страны.

В марте 2020 года во время интервью президент России Владимир Путин критически прокомментировал заявления об одинаковой роли Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны. Он заявил, что подобные высказывания "чушь собачья".

Ранее в феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание посла Польши в Германии. Дипломат заявил, что агрессия СССР помешала полякам оказать сопротивление нацистам. В МИД РФ на это ответили, что в Варшаве активно стремятся фальсифицировать историю.