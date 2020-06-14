Путин написал статью о Второй мировой войне – Песков

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Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, глава государства позже примет решение о сроках публикации материала.

"Ожидаем его решение о сроках публикации", – заявил представитель Кремля в ответ на вопрос, может ли статья быть опубликована до парада Победы.

В декабре прошлого года Владимир Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью на тему Второй мировой войны. Такое заявление он сделал на своей ежегодной пресс-конференции.