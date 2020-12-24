Около 150 млрд рублей выманили телефонные мошенники у россиян за 2020 год

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Около 150 миллиардов рублей выманили телефонные мошенники у россиян за 2020 год, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные компании BrandMonitor.
Из них 66 миллиардов злоумышленники получили, представившись сотрудниками банка по телефону. 46,5 миллиарда рублей мошенники присвоили себе благодаря предоставлению фиктивных медицинских услуг. 18,6 миллиарда рублей были заработаны благодаря поддельным интернет-магазинам и фишинговым сайтам.
В BrandMonitor отметили, что более 50 тысяч рублей с человека получали те мошенники, которые представлялись медработниками. Лжесотрудники банков за один раз зарабатывали до 27 тысяч.
Ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил, что потери от мошенников могут исчисляться десятками миллиардов рублей. Он отметил, что часто жертвы мошенников не заявляют о потерях. Голованов также подчеркнул, что злоумышленники часто ловят своих "клиентов" на просьбе уплатить комиссию, чтобы якобы получить денежное вознаграждение.
Отмечается, что мошенники могли заработать около 70–75 миллиардов рублей в 2020 году. В Банке России лишь за первое полугодие заблокировали свыше 9,7 тысячи мошеннических номеров. Это в четыре раза больше, чем в аналогичный период 2019 года.
Глава центра мониторинга и реагирования на инциденты Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев выделил два главных тренда 2020 года – усиление мошенничества и переход людей на удаленную работу. Последнее, по словам эксперта, увеличивает значимость средств коммуникаций и лояльность населения к входящим незнакомым звонкам.
Что касается усиления мошенничества, то злоумышленники, по словам экспертов, улучшили тактику. В частности, первичный обзвон осуществляют роботы, чтобы удешевить атаку. В то же время борьба с телефонным мошенничеством не всегда эффективна, а предлагаемые методы имеют вопросы с точки зрения безопасности персональных данных.
В IT-компании "Крок" подчеркнули, что в 2020 году активность мошенников выросла в несколько раз. При этом пик их деятельности, как и в прошлые годы, должен прийти на предновогодние дни. В то же время Голованов уверен, что в этот раз рост мошеннических звонков будет незначителен.
Он подчеркнул, что финансовые организации и операторы связи активно работают над устранением данных угроз, в частности путем блокировки телефонов. Однако, по словам эксперта, кардинально улучшить ситуацию позволит лишь повышение финансовой и цифровой грамотности граждан.
Ранее москвичей предупредили о возможной рассылке поддельных платежных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. В них отмечается, что на человеке висит долг за них, который необходимо погасить способом, который предлагают мошенники.
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