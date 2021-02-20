Психотерапевт рассказал, как не стать жертвой гипноза телефонных мошенников

07:58
Фото: depositphotos/Syda_Productions
Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев рассказал, как уберечь себя от гипноза телефонного мошенника.
Специалист объяснил, что злоумышленники часто используют технику нейролингвистического программирования (НЛП). Внушению больше всего подвержены одинокие люди пожилого возраста. В этом случае мошенник за один разговор может получить данные банковской карты своей жертвы.
Для противодействия злоумышленникам Салынцев рекомендует прервать монолог мошенника. Для этого в начале разговора можно спросить имя звонящего и адрес компании, к которой он относится. Данный прием поможет привести злоумышленника в замешательство, заявил психотерапевт.
"Необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком", – подчеркнул Салынцев в интервью агентству "Прайм".
Он также порекомендовал интересоваться паспортными данными звонящего. Можно также спросить адрес офиса и номер телефона, на который есть возможность перезвонить. В большинстве случаев мошенник прекратит разговор.
"Можно сразу убедиться во лжи", – заключил Салынцев.
Ранее в Центробанке предупредили о серьезном вызове со стороны мошенников. Злоумышленники пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: