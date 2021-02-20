Психотерапевт рассказал, как не стать жертвой гипноза телефонных мошенников

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Доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО медицинского института РУДН Игорь Салынцев рассказал, как уберечь себя от гипноза телефонного мошенника.

Специалист объяснил, что злоумышленники часто используют технику нейролингвистического программирования (НЛП). Внушению больше всего подвержены одинокие люди пожилого возраста. В этом случае мошенник за один разговор может получить данные банковской карты своей жертвы.

Для противодействия злоумышленникам Салынцев рекомендует прервать монолог мошенника. Для этого в начале разговора можно спросить имя звонящего и адрес компании, к которой он относится. Данный прием поможет привести злоумышленника в замешательство, заявил психотерапевт.

"Необходимы вопросы-сомнения, разрыв монолога мошенника, прекращение беседы на начальном этапе разговора с незнакомым человеком", – подчеркнул Салынцев в интервью агентству "Прайм".

Он также порекомендовал интересоваться паспортными данными звонящего. Можно также спросить адрес офиса и номер телефона, на который есть возможность перезвонить. В большинстве случаев мошенник прекратит разговор.

"Можно сразу убедиться во лжи", – заключил Салынцев.

Ранее в Центробанке предупредили о серьезном вызове со стороны мошенников. Злоумышленники пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение.