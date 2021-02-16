В ЦБ предупредили о серьезном вызове со стороны мошенников

10:01
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Мошенники пытаются вынудить своих жертв перевести им деньги на счет в другом банке, чтобы у кредитной организации не было возможности предотвратить хищение, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев.
По его словам, это является серьезным вызовом.
"Волнует, что злоумышленники уже прекрасно понимают, что если вся эта мошенническая активность идет через платежные системы, то она с большой вероятностью может быть остановлена на стороне банка", – рассказал Сычев РИА Новости.
Он отметил, что злоумышленники сообщают об угрозе кражи денег со счета и пытаются уговорить жертву прийти в отделение, снять средства и перевести их злоумышленникам через платежный терминал или банкомат другого банка.
"И таким образом, банк, который обслуживает этого клиента, видит просто снятие денег, а куда средства ушли, он не знает. И вот это серьезный вызов, который требует отдельной проработки и на нашей стороне, и на стороне банков", – пояснил Сычев.
Он подчеркнул, что мошенники постоянно меняют схемы обмана граждан из-за роста финансовой грамотности россиян.
Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты пользователя.
Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.
Кроме того, в ЦБ предупредили россиян о новой схеме мошенничества: злоумышленники используют символику Банка России и обещают жителям РФ материальную поддержку в период пандемии.
Москвичей предупредили о новом виде мошенничества в период пандемии коронавируса
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