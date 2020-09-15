Уроженка Мордовии трижды меняла фамилию, чтобы не платить долги

15:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уроженка села Пензятка в Мордовии трижды меняла фамилию, имя и отчество, чтобы не выплачивать долг размером в 2,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в УФССП по Республике Мордовия.
Так, полтора миллиона долга приходятся на задолженность по кредиту, остальные 700 тысяч рублей – долг по 350 штрафам ГИБДД.
Отмечается, что 30-летняя женщина стала получать штрафы за нарушение ПДД сразу после переезда в Москву. Взыскания за превышение скоростного режима и парковку в неположенных местах приходили по месту прописки девушки – в село Пензятка.
"Вскоре в отделение судебных приставов по Лямбирскому району Мордовии поступили исполнительные документы в отношении злостной нарушительницы ПДД, приставы возбудили исполнительное производство. Представители закона направили запросы в банки и иные кредитные организации, регистрирующие органы с целью получения информации об открытых счетах и зарегистрированном на должницу имуществе, однако результатов они не принесли", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Оказалось, что должница выписалась из дома в селе, а в квартире по московскому адресу не появлялась. Найти девушку было проблематично еще из-за того, что на ее имя не было зарегистрировано открытых счетов в банках или какого-либо имущества, кроме автомобиля. Она также нигде не работала официально.
Позднее стало известно, что данные женщины нигде не фигурировали из-за того, что она не раз меняла свое имя. Теперь судебные приставы намерены принудительно взыскать долг по месту фактического проживания женщины.
Ранее сообщалось, что должник по штрафам в Москве разом выплатил более полумиллиона рублей.
Автомобилист долгое время оставлял свою машину Volkswagen Touareg на платных парковках без оплаты. За это ему были выписаны постановления на сумму более 200 тысяч рублей. Общая сумма задолженности за нарушения ПДД составила более 530 тысяч рублей. Автомобилист оплатил долг на месте.
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