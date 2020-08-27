В Госдуме предлагают ужесточить наказание для коллекторских организаций

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В комитете по безопасности и противодействию коррупции Государственной думы разработали законопроект, предлагающий ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев, передает РИА Новости.
Соответствующие поправки в будущем могут быть внесены в УК и УПК РФ.
"Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму", – поделился Пискарев.
Парламентарий добавил, что предлагается дополнить УК новой статьей с повышенной ответственностью за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Он отметил, что те же действия, которые были совершены организованной группой, предложили наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.
Ранее президент РФ призвал разобраться с деятельностью коллекторских организаций. По словам Владимира Путина, данную сферу надо взять под контроль.
Путин призвал разобраться с деятельностью коллекторских организаций
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