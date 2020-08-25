Путин призвал разобраться с деятельностью коллекторских организаций

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Владимир Путин призвал главу Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова разобраться с деятельностью коллекторских фирм. Президент Российской Федерации подчеркнул, что то, с чем люди порой сталкиваются, переходит все границы, передает РИА Новости.
"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. Поэтапно, конечно, должно быть, но это должно быть сделано. Потому что то, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, – и подконтрольных вам, и неподконтрольных, – это просто переходит иногда всякие границы", – заявил глава государства.
По словам Владимира Путина, данную сферу надо взять под контроль.
Аристов отметил, что в скором времени о поручении доложат министру. Кроме того, он подчеркнул, что предложения, связанные с дополнительным финансированием, также представят в кратчайшие сроки.
Ранее в Совфеде оценили увеличение штрафов за угрозы при взыскании долгов. Член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов объяснил, что сейчас люди берут кредиты на небольшие суммы, явно меньше 500 тысяч рублей.
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