В Совфеде оценили увеличение штрафов за угрозы при взыскании долгов

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Член комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в беседе с Москвой 24 оценил законопроект, предполагающий увеличение

до 500 тысяч рублей штрафов за применение угроз к должникам.

"В этой инициативе есть определенная правота и нужно двигаться в этом направлении. Это все в защиту наших граждан. Мы приняли уже много законов, касающихся коллекторов, которые выбивали эти долги. Это следующий шаг, чтобы действовать в рамках правового поля. Чтобы люди, попавшие в трудную ситуацию, не подвергались психологическому насилию, не говоря уже о физическом", – считает Абрамов.

Он объяснил, что сейчас люди берут кредиты на небольшие суммы, явно меньше чем 500 тысяч рублей. По его мнению, это заставит задуматься кредитные организации при попытках взыскать задолженность.

"Банки и кредитные организации будут понимать, что, если они станут использовать незаконные методы для того, чтобы выбить сто тысяч, они могут пострадать на 500", – отметил сенатор.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 500 тысяч рублей штрафов за применение угроз к должникам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Инициативой предусматриваются штрафы для должностных лиц – от 20 до 200 тысяч рублей и от 50 до 500 тысяч рублей – для юридических. Такая же ответственность распространится на банки.

Предполагается, что это позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных действий при осуществлении возврата задолженности.