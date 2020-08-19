Должник по штрафам в Москве разом выплатил более полумиллиона рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

"Московский паркинг" совместно с судебными приставами выявили должника по штрафам за нарушения правил дорожного движения, в том числе за неоплату парковки. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В пресс-службе рассказали, что автомобилист долгое время оставлял свою машину Volkswagen Touareg на платных парковках без оплаты. За это ему были выписаны постановления на сумму более 200 тысяч рублей. Общая сумма задолженности за нарушения ПДД составляет более 530 тысяч рублей. Автомобилист оплатил долг на месте.

В АМПП рассказали, что подобные рейды в городе проводятся регулярно. С начала этого года специалисты провели 28 таких рейдов, в ходе которых был наложен арест на имущество 24 должников. Автомобилистам напомнили, что оплатить постановление можно в течение 60 дней, далее дело должника отправляют судебным приставам.

В таком случае назначается принудительное взыскание, а также штраф, в два раза превышающий изначальный. Приставы также имеют право наложить арест на имущество должника на срок до оплаты штрафа.

Москвичей призвали внимательнее относиться к финансовым санкциям и оплачивать их вовремя. Столичным жителям порекомендовали регулярно проверять почту или настроить электронную доставку заказных писем. Помимо этого, сведения о штрафах появляются в приложении "Парковки Москвы".

