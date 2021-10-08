Жительница ТиНАО зарегистрировала в своей квартире более 560 человек

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали жительницу Москвы, которая фиктивно зарегистрировала в своей квартире 562 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"Сотрудники отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве по подозрению в фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку", – отметила Волк.

Как выяснили правоохранители, девушка за деньги регистрировала в своей квартире в поселке Рогово в ТиНАО приезжих с юга России, при этом ни они, ни сама злоумышленница там не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ ("Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в РФ").

Ранее в Москве полицейские задержали 61-летнего жителя района Вешняки по подозрению в фиктивной постановке иностранных граждан на миграционный учет.

По данным правоохранительных органов, мужчина заведомо знал, что мигранты не будут проживать в квартире, однако все равно зарегистрировал их в своей квартире на Косинской улице за денежное вознаграждение. Было возбуждено уголовное дело.

