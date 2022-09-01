Матвиенко предложила провести конкурс на создание самого правдивого учебника истории РФ

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание правдивого учебника истории России, чтобы ликвидировать упущения, существующие в учебной литературе.

Она уточнила, что речь идет об освещении отечественной истории, ее нового и новейшего периода. Политик назвала серьезным упущением то, что в учебниках истории мало сказано о том, что против СССР воевала не только гитлеровская Германия, но также армии и дивизии Италии, Словакии, Хорватии, Финляндии и Румынии.

"Иными словами, Великая Отечественная война была войной не только против нацистской Германии, но и против объединившейся вокруг нее Европы. Актуальность этого аспекта на фоне происходящего в мире сегодня очевидна", – написала Матвиенко в своем блоге на сайте СФ.

Конкурс на создание учебника, правдиво освещающего исторические события, должен быть широкий, открытый и прозрачный для общественности, подчеркнула спикер верхней палаты парламента. Итоги данного конкурса, отметила Матвиенко, должна провести авторитетная комиссия, в состав которой войдут крупные ученые, педагоги и представители заинтересованных общественных организаций.

Ранее сообщалось, что геополитический кризис 2022 года и специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР могут войти в курс истории для учащихся 10–11-х классов в России. В Минпросвещения отмечали, что спецоперация будет включена в учебный курс "История России", а текущий геополитический кризис – в курс "Всеобщая история".