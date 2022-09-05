Политолог оценил идею создания в РФ института регулирования норм украинского языка

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Политолог Иван Мезюхо поддержал идею создания в России учреждения, в компетенцию которого бы входило регулирование норм украинского языка. Об этом сообщает RT.

"Действительно, сегодня украинский язык пытаются переделать таким образом, чтобы отдалить его от русского языка, который не является чужим для украинского народа", – сказал эксперт.

Мезюхо напомнил, что несколько лет назад киевский режим провел фонетические реформы, которые изменили до неузнаваемости классический украинский язык. Кроме того, в него официально были введены феминитивы. Политолог полагает, что Киев пытается искусственно исковеркать украинский язык, чтобы обосновать его самостоятельность и независимость от русского языка.

"Это делается для того, чтобы показать, что русский и украинский языки находятся в разных фонетических группах и якобы не имеют единого исторического корня", – отметил Мезюхо.

Он добавил, что центры, занимающиеся изучением украинского языка, вполне могли бы работать на территории России.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в РФ учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России. Соответствующее предложение он направил на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова.

По мнению Федорова, данное учреждение должно быть независимо от политических решений и попыток искусственных реформ со стороны Киева.

