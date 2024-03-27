Предмет "обществознание" останется в российских школах – Кравцов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школьники продолжат изучать предмет "обществознание". Об этом сообщило РИА Новости.

"Уроки обществознания у нас никуда не уходят", – отметил министр во время заседания комитета Госдумы по просвещению.

Депутат ответил на просьбу уточнить, почему сократили число часов на изучение данного предмета. По словам Кравцова, дисциплина "обществознание" будет практикоориентированной.

Ранее Минпросвещения РФ предложило сократить изучение обществознания в школах до 34 часов и изучать этот предмет только в 9-м классе. В случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года.