Собянин: полмиллиона растений привезли к фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Свыше 500 тысяч растений привезли в столицу для фестиваля "Лето в Москве. Сады и цветы". Об этом в своем личном блоге сообщил Сергей Собянин.

"Более 50 скверов, улиц и площадей утопают в зелени и цветах, наслаждаться которыми можно в комфортных лаундж-зонах", – уточнил мэр города.

Так, сад на Манежной площади оказался поделен на тропический и южный. В первой зоне растут бамбук, пальмы, лимоны и бананы, а во второй – агавы, алоэ и оливковые деревья, самому старому из которых уже более 300 лет.

"После завершения фестиваля эти экзотические растения передадут в Московский зоопарк и ботанические сады города", – рассказал Собянин.

На ступенях Российской государственной библиотеки появились ароматные полевые травы и розы, а на Новом Арбате благодаря гортензиям и шалфею можно окунуться в атмосферу писательских дач 1930-х годов. На последней площадке разместили более 20 тысяч многолетников, свыше 5 тысяч кустарников и более 70 деревьев.

На входной группе Московского зоопарка разместили вертикальное озеленение в виде карты джунглей и других природных ареалов питомцев. Карту создали при помощи 5 тысяч ампельных растений, включая южные плектрантусы, пилеи и будры. Такие же украшения появились на Никитском бульваре и на Никольской улице.

Зеленые арки разместили на ряде центральных улиц, включая Камергерский переулок, в Столешниковом переулке высадили гортензии и розы, а Большой Москворецкий мост оказался украшен петуниями различных оттенков, подчеркнул градоначальник.

"А еще в этом году по всему городу у социальных объектов – поликлиник, центров госуслуг "Мои документы", бизнес- и торговых центров, станций метро, ЗАГС и родильных домов – мы разместили более 650 небольших цветочных инсталляций", – уточнил Собянин.

Так, у метро "Краснопресненская" возвели Круглый сад с остролистным кленом, пузыреплодником "Ред Барон" и множеством других растений, которые подчеркивают название станции в виде красно-бордовой гаммы.

У метро "Чистые пруды" разбит желтый сад Маргариты с яблонями, вербейником и тысячелистниками по мотивам романа Михаила Булгакова. Яблони появились и у метро "Добрынинская", а на Новой площади воссозданы южные сады-галереи с ажурной крышей из девичьего винограда и вьющихся плющей.

Кроме того, возле центра "Мои документы" на Полярной улице появился "островок" из розовых, фиолетовых, бордовых петуний, остролистой хедеры, сиреневого котовника и бархатцев, а территорию у офиса государственных услуг во втором квартале Капотни украсили традесканцией.

По словам мэра города, новые локации будут появляться весь теплый сезон. Так, скоро еще один цветущий сад разместят на Лубянской площади.

"Низкорослый лес наполнит пространство ароматами хвои, душистого шалфея и дербенников", – заключил Собянин.

Ранее на набережной музея-заповедника "Коломенское" в Москве уже приступили к устройству свадебного сада. Он появится недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку. Частью сада станет церемониальный павильон, где одновременно смогут находиться около 200 человек.

