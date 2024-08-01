Заммэра Сергунина: на фестивале "Лето в Москве" расскажут о культурном наследии столицы

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жителям и гостям столицы на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" в августе расскажут об истории города и памятниках архитектуры. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

Программу подготовил столичный департамент культурного наследия.

"Запланировано около 70 творческих мастер-классов, профориентационных игр и экскурсий. Посетителей познакомят со знаковыми историческими объектами, разными техниками росписи, создания мозаичных панно и витражей", – рассказала Сергунина.

На четырех площадках гостям предложат расписать с применением различных техник керамические плитки, на которых изображены памятники архитектуры. Мастер-классы пройдут 1 августа на Профсоюзной улице, а также 2, 4 и 5 августа – на улице Грекова. Кроме того, поклонников этого вида творчества вечером 6 августа ждут на улице Теплый Стан, а 7, 8 и 10 августа – на площади Славы.

В культурно-досуговом центре парка "Ходынское поле" 3 августа гостей научат составлять мозаичные панно с изображением фонтана "Золотой колос" на ВДНХ, Большого театра и Московского Кремля. С помощью техники золочения желающие смогут превратить копии фрагментов лепнины столичных зданий в стильные детали интерьера. Мастер-классы пройдут 5 августа на улице Теплый Стан, а также 11 августа на улице Перерве.

На улице Грекова 11 августа состоится занятие по созданию витражей. Там же 2 и 11 августа желающих научат технике росписи ткани. Мастер-классы пройдут 8 августа на площади Славы и 1 и 9 августа на Профсоюзной улице. На улице Перерве 10 августа состоится профориентационная игра, где гости смогут узнать о работе реставратора.

В программу также вошли различные экскурсии. Для участия в мероприятиях необходима регистрация на странице фестиваля.

Кроме того, гости фестиваля смогут совершить путешествие в прошлое. Так, 4 августа в Зеленограде пройдет джазовый концерт, на котором исполнят современные и ретрокомпозиции. 25 августа на набережной парка "Печатники" посетителям представится возможность послушать советские и русские народные песни.

Стилю ретро будет соответствовать и мастер-класс по изготовлению кокошников 11 августа на Лужнецкой набережной. В качестве его организатора выступит Наталья Клячковская.