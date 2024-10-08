Гладков заявил о начале отселения людей из Петровки и Соловьевки Белгородского района

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Населенные пункты Петровка и Соловьевка Белгородского района будут закрыты на въезд. Там начнется отселение людей с предоставлением нового жилья, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Сегодня на заседании оперативного штаба приняли решение и закрываем на въезд, и начинаем процедуру отселения, представления нового жилья жителям Петровки и Соловьевки Белгородского района", – отметил он.

По словам губернатора области, подробности можно узнать у министерства строительства, регионального правительства, соцзащиты и у главы Белгородского района Анны Куташовой.

Как добавил Гладков, власти региона постараются на следующей неделе организовать встречу и работу комиссии с жителями этих двух населенных пунктов.

С 19 августа власти Белгородской области закрыли въезд в пять населенных пунктов Грайворонского и Валуйского округов. Вместе с этим въезд закрыли в село Новостроевка-Вторая и поселки Совхозный, Доброполье и Казачок.

Кроме того, в Белгородской области из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) началось перемещение жителей Краснояружского района в более безопасные места. Гладков уточнял, что процесс согласования и вывоза людей проводился на местах, туда также был направлен транспорт.

